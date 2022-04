“Hoy es el cuarto día que estamos con las cloacas desbordadas en Bottaro al 2700, hemos llamado diariamente a obras sanitarias; primero estaba roto el camión y ahora no sé que pasa pero no vienen. Imaginate el desastre. Ya no queremos ni ir al baño, no te paso foto porque me da asco”, dijo #176 vía Facebook.