Un vecino de la zona reportó: "Quería hacer un reclamo por este medio ya no sabemos que hacer llamamos a Obras Sanitarias, no nos atienden y si por casualidad nos atienden nos dicen que nos envían el camión de guardia y no vienen, acá en el barrio 1° de Mayo están atoradas hace ya tres semanas más o menos las cámaras cloacales. No lo podemos solucionar ni tampoco nos ayudan a dar solución. Tal vez puedan acercarse gente de Obras y hacernos el favor de pasar por el barrio y ver por lo menos, siquiera, intentar destapar. Gracias

