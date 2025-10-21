Cloacas tapadas: así estamos en Martin Fierro 1500
Un vecino reportó: "Hola, buen día. Así estamos en Martin Fierro 1500. Este problema lo tengo en el patio y son dos casas. Hace unos días el camión limpió la parte que corresponde a la calle, pero el problema en el patio continúa".
