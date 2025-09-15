Cloacas rebalsadas: no se puede lavar ropa, no se puede hacer nada
Una vecina de la zona reportó: “Ya las casas mirá lo que es. Un desastre los pisos del lavadero, todo, porque se rebalsa todo, no se puede lavar ropa, no se puede hacer más nada ya. Es acá en Manuel Iglesias 1940 está así y no es que uno destapa las cañerías de adentro de la casa, es afuera”.
