#943 reportó: “Esa foto es en la puerta de mi casa. Así tenemos el agua de las cloacas hace una semana. Es nauseabundo el lugar, pero es en toda la cuadra de Ruffa al 800 que estamos en las mismas condiciones. El olor es insoportable. No podemos ir al baño, no podemos lavar porque no tenés donde tirar el agua. Así de sencillo”.