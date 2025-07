Una vecina mandó su reporte ciudadano al 3329479958 mostrando el estados de las cloacas de su barrio. ‘’Llamamos a Obras Sanitarias, nos dicen que van a venir y después no aparecen. No puedo tirar la cadena del baño porque se me inunda la casa'', escribió.

