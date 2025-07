Nati reportó: “Mirá, te muestro como tengo el patio de mi casa en Las Provincias al 300. Mis vecinos tienen todas las cloacas rebalsadas, a centímetros de que se me meta todo adentro de mi casa. Cansada de llamar a Obras Públicas, todavía nadie vino a ayudar, a solucionar nada. Todo eso explota por el tapial. O sea, que ellos tienen todo el patio rebalsado también. Tengo un nene de 3 años y encima un olor que no se puede ni respirar. Aclaro que mis cloacas están bien, eso es de mis vecinos que explota por el tapial. La verdad ya no sé qué hacer, llamo a Obras Sanitarias y ni bola te dan”.

