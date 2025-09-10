Cloacas rebalsadas en las 84 viviendas
Una vecina de la zona reportó: "Hola, en las 84 viviendas sobre la calle interna de 58 bis se rebalsaron las cloacas y lamentablemente va para las otras casas porque la calle va en bajada".
