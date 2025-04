Rosa reportó: "Hola, buen día. Para comentar hice el reclamo de las cloacas tapadas en French y Almafuerte, el día 15 y aún no vinieron. Mi patio se convirtió en una fuente de contaminación. Nos entra desde afuera. Eso es materia fecal que sube desde la calle hacia adentro. No se puede mas. No creo que vengan, ya hace 15 días hice el reclamo, y con la lluvia empeora".

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo