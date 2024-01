María envió un mensaje y dijo: “Quiero hacer público el reclamo que venimos teniendo con respecto a las cloacas, desde que pasaron las elecciones están tapadas las mismas en todo el barrio El Caserito. El camión se hace presente pero nuestras cámaras siguen al tope, ya no se puede hacer descarga de agua, no es una cloaca sola son todas las del barrio, no hacen el trabajo a fondo y por ese motivo estamos como estamos”.