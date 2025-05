Una vecina de la zona reportó: "A más de un mes de haber hecho el primer reclamo, la solución brilla por su ausencia. El día 28/04/25 realicé por tercera vez en cuarenta y cinco días un nuevo reclamo. La persona que me atiende me comunica que ya habían ido a ese lugar. No sólo yo realicé el reclamo, también lo realizaron algunos vecinos. Esto es un foco de contaminación no sólo para nosotros, sino también para el que transita por el lugar y no sabe que eso derramado no es agua potable, es agua de cloacas sin mantenimiento por el cual se pagan impuesto. Dirección de la depuradora barrial. Es en Colón 1306 o en su defecto Padre Santana. Es en la intersección de ambas calles".

