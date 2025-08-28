Una vecina de la zona reportó: “Así esta la calle Bottaro y Simonino hace 10 días de las cloacas rebalsadas. Por qué no le dicen a los políticos que se pongan a trabajar en vez de gastar plata en campaña. Esto es insalubre”.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte