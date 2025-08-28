Cloacas rebalsadas en Bottaro y Simonino: esto es insalubre
Una vecina de la zona reportó: “Así esta la calle Bottaro y Simonino hace 10 días de las cloacas rebalsadas. Por qué no le dicen a los políticos que se pongan a trabajar en vez de gastar plata en campaña. Esto es insalubre”.
