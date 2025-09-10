Un vecino del barrio Los Aromos reportó: "Llamo todos los días, voy todos los días a reclamar, pero sigue todo igual. O sea, no los veo en la calle trabajando, ni tampoco me dan una solución. Voy llamando todos los días y voy a pedir todos los días que me vayan a solucionar, pero no va nadie. Y cada vez se rebalsa peor y no podemos estar así porque yo tengo la cámara del baño, justo en la ventana de la cocina, y me fumo todos los olores. No me puedo bañar, no puedo tirar agua del baño, nada, porque se rebalsa todo".

