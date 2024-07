#8716 reportó: "Hace dos semanas que estamos yendo y llamando a Obras Sanitarias porque tenemos rebalsadas las cloacas y no nos dan bolilla, estamos cansados de ir para que pasen y no vienen, ya no sabemos más que hacer, ni abrir la canilla podemos".

Laura también escribió: “Hace 2 semanas estoy yendo en forma presencial y llamando por teléfono a Obras Públicas porque las cloacas están llenas en el barrio Casini, en Nieto de Torres al 1500. Una vez pasaron a mirar, pero no tocaron nada y de ahí ya no hay rastros de esta gente".

