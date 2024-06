“Hace 3 semana que llamo a obras publicas para pedir que destapen las clocas y nunca vinieron. Las alcantarillas estan rebalsadas y el agua cloacal se desborada por toda la calle. Da justo a la entrada a mi casa y ya comenzamos a tener problemas de salud (virus intestinal). Es una vergüenza que no hagan nada. Estoy cansada de llamar y me ponen mil excusas pero no vienen. Necesito hacer este reclamo para que hagan algo. Es un derecho como cuidadana que tengamos saneamiento ambiental”, dijo Lumi desde calle Combate de Obligado 209.

