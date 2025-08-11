Cloacas colapsadas en calle Bozzano
Un vecino de la zona reportó: “Por la calle Bozzano del 1700 al 1900 las cloacas están colapsadas, ya hace dos meses y pico que hicieron el reclamo y nadie va a dar ninguna solución. Las zanjas, los desagües de frente de casa están colapsadas. No saben lo que es el olor en esa cuadra, es impresionante. Por favor, difundirlo así a ver si alguien hace algo”.
