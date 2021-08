Clínica San Pedro: sin novedades, esperan el pago de sueldos en la calle y no descartan otras medidas

Este martes se cumple la fecha que el nuevo accionista solicitó como plazo para hacer efectivo el pago de los salarios del personal. Trabajadores y trabajadoras están en la vereda, a la espera de novedades. Dispusieron gomas y no descartan cortar la calle si no obtienen respuestas. Suárez Irala dijo que no puede pagar porque no tiene habilitado el acceso a las cuentas bancarias.