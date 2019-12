Clínica San Pedro: sin novedades de los salarios, denunciaron "persecución laboral"

La clínica San Pedro sigue con sus trabajadores y trabajadoras con retención de tareas en reclamo del salario y el aguinaldo adeudados y este martes, a casi 24 horas del comienzo de la medida de fuerza, volvieron a manifestarse afuera del sanatorio.

Son más de 50 las familias afectadas por la falta de pago del sueldo de noviembre y del medio aguinaldo, que lamentaron la situación en esta jornada especial, víspera de Navidad, fiesta a la que llegan sin dinero para celebrar con los suyos.

"No hubo ni un mensaje, ni un llamado, nada; no quieren dar la cara. La última conversación fue ayer con la doctora Tomasiello, que dijo que no iba a haber plata para pagar el sueldo ni el aguinaldo, y que depositaban esos 5.000 pesos", dijo el delegado del sindicato Atsa en la clínica, Jesús González.

"La retención de tareas va a seguir y si no nos dan una respuesta vamos a ir al paro", aseguró el trabajador. "Sentimos mucha tristeza por nuestras familias, no tenemos nada para darles a nuestros hijos", dijo una empleada cuyo esposo perdió el trabajo y su sueldo es el único sostén de la familia.

"Nosotros cumplimos, trabajamos, cumplimos el horario y ellos no cumplen, no nos pagan. Ayer depositaron 5.000 pesos que se lo comió la tarjeta de crédito, porque la estamos usando para comer", agregó la mujer, que pidió el respaldo de la comunidad.

Isabel Bravo y Nilda Iglesias, del sindicato Atsa advirtieron que el jueves, cuando vayan a la audiencia prevista en la delegación del Ministerio de Trabajo van a denunciar "maltrato" y "persecución laboral", que "no es de ahora, pero ya es intolerable".

La manifestación de este martes contó con la presencia de referentes sindicales de la CTA y la CGT, que llegaron para apoyar la protesta. La Multisectorial San Pedro también hizo saber su respaldo y el concejal del Frente de Todos Juan Cruz González estuvo presente.