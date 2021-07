Clínica San Pedro: médicos quieren retirar elementos de su consultorio y una oftalmóloga se “atrincheró” en el edificio

Este martes el personal de la clínica San Pedro esperaba en el edificio los resultados de la audiencia en la Delegación del Ministerio de Trabajo y la reunión que en las próximas horas mantendrán con los nuevos dueños de la empresa, que estaban camino a la ciudad.

Mientras tanto, llegaron a la clínica médicos que alquilaban consultorios para retirar sus elementos y se encontraron con que no se les permitió el acceso. “Tienen que esperar a la reunión con los nuevos dueños”, les explicaron.

Antes de las 11.00 de la mañana llegó la oftalmóloga María Antonia Ulunque, quien logró ingresar al edificio pero le advirtieron que no podía retirar nada, por lo que se quedó en su consultorio, de alguna manera “atrincherada”, a la espera de una respuesta.

“No me dejan sacar mis aparatos, así que estoy haciendo lo mismo que ellos: cuidando mi trabajo”, dijo Ulunque a La Opinión desde el interior de la clínica, donde aguarda que le permitan retirar sus elementos.

Además, los médicos María Eugenia Vázquez y Gustavo Wagner estaban en la misma situación pero afuera del edificio, que permanece cerrado con llave sin dejar ingresar a nadie que no sea empleado de la clínica.

“Vinimos a retirar nuestros elementos de trabajo de 12 años”, dijeron a La Opinión y aseguraron que permanecerán allí hasta tanto les permitan ingresar a su consultorio, que está bajo llave desde el día en que cerró la clínica.

“Nosotros somos médicos, no somos accionistas”, señalaron y aseguraron que como no conocen a los nuevos propietarios no saben si continuarán en la clínica San Pedro. “No nos vamos hasta no tener nuestras cosas”, aseguraron.