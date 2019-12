Clínica San Pedro: hubo reunión con la presidenta del Directorio, pero sin novedades del sueldo y el aguinaldo

La clínica privada San Pedro sigue con retención de tareas por parte de trabajadores y trabajadoras que todavía no cobraron el salario de noviembre y el medio aguinaldo. Este jueves mantuvieron una reunión con el directorio del sanatorio, pero sin novedades del dinero adeudado.

La presidenta del directorio de accionistas de la clínica, Teresa Tomasiello, y una empleada administrativa recibieron a los delegados del sindicato de Sanidad (Atsa) para informarles que todavía no cuentan con los recursos para abonar los sueldos y el aguinaldo.

"Nos dijeron que no hay novedades, que no se sabe cuándo van a depositar porque no saben cuándo va a ingresar el dinero de Pami", informó Isabel Bravo, secretaria gremial de Atsa, a La Opinión.

La referente sindical recordó que este viernes, a las 9.30, hay una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, convocada antes del comienzo de la retención de tareas a raíz de un reclamo laboral relacionado con el sector de rayos X.

Este jueves, a las 20.00, habrá una reunión una reunión de la CGT regional San Pedro - Baradero en la que la central sindical resolverá con los delegados de la clínica los pasos a seguir. No descartan hacer un paro con bloqueo del acceso a la clínica.