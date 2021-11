Clínica San Pedro: empleados colocaron carteles en la fachada

Este miércoles, empleados de la Clínica San Pedro anunciaron una medida de fuerza y colocaron pancartas en el frente de la institución para reclamar “el cuarto mes” que llevan sin que les abonen los sueldos.

“Desde agosto estamos sin cobrar, ya va el cuarto mes. La respuesta es más clara: no hay plata, ahora, después de 3 meses y medio aclararon que no tienen plata y que no nos van a pagar”, explicó una de las empleadas a La Opinión desde el hall de entrada, donde permanecían reunidos.

En relación a los actuales responsables, explicaron que no han retornado ni mantienen comunicación con ellos: “Hace un mes Otero que no viene. Quiroga se terminó yendo el último día que tuvimos el maltrato de él. Y no volvió más”.

En el frente, colgaron dos carteles que prepararon el martes. Uno señala “Alejandro Otero, Daniel Castro ¡Mafiosos!”, y el otro nombra a los médicos Tomasiello, Colella, Constantin y Nasif.

Consultados por La Opinión, los empleados respondieron: “No nos olvidamos de los anteriores. Esta matufia es gracias a los anteriores. A esto llegaron ellos. Son la figurita que pusieron para no estar ellos en esto”.

En la última entrevista que brindó el titular Alejandro Otero en Sin Galera, el hombre expuso los planes para la reactivación: buscarían recuperar la cápita de Pami y aseguró que tenían convenios cerrados con obras sociales. “Todo ese verso se les cayó. Nunca estuvieron, eran todos versos de ellos para seguir esta cadena”, consideraron los empleados este miércoles, casi un mes después.