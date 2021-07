Clínica San Pedro: el Sindicato de Papeleros aseguró que sigue interesado en asumir la administración

Mientras trabajadores y trabajadoras de la clínica San Pedro permanecen en el edificio a más de diez días de la decisión del directorio de cerrar el sanatorio, y en medio de las negociaciones con la empresa Sadeyk SRL, que asegura tener “todo cerrado” para hacerse cargo, el Sindicato de la Industria del Papel sostiene que su propuesta sigue en pie.

El viernes, referentes del sindicato de papeleros se reunieron con miembros del directorio para avanzar en la iniciativa de administrar la clínica, pero se encontraron con la novedad de que estaban muy avanzadas las negociaciones con la empresa que se dedica a la internación domiciliaria, por lo que su propusta pasó a segundo plano.

“Nosotros seguimos interesados, les dijimos a los médicos que si se cae esa negociación, estamos acá”.

Así lo aseguró este lunes en Radio Cuarentena el referente del Sindicato de la Industria del Papel, Roberto Gavito. Sin embargo, advirtió: “Tiene que ser una decisión rápida, porque si se cae lo de PAMI es inviable”.

“Nosotros queremos administrar la clínica. No significa comprar, porque no sabemos cuál sería el precio para comprar porque es más alto el pasivo que el activo, no tiene precio por lo que no vale”, explicó Gavito.

El sindicalista aseguró que quien se haga cargo de la clínica debe asumir un pasivo “que ronda los 45 millones de pesos”, a lo que hay que sumar un déficit operacional que es del orden de los $ 2 millones.

El plan del sindicato es administrar bajo el modelo de una clínica sindical, “en el cual las ganancias se reinvierten en especialidades, en aparatología, sin fines de lucro”.

Gavito señaló que la prioridad en el pasivo de la clínica son los proveedores. Explicó que “se debe alrededor de 5 millones de pesos, según las estimaciones, y el principal acreedor es el proveedor de oxígeno”, deuda que “hay que saldarla o refinanciarla inmediatamente, porque la clínica sin oxígeno, y más en pandemia, no puede funcionar”.

“Con poco, la clínica empieza a funcionar y con poco se mejora”, aseguró Roberto Gavito.

Los papeleros se reunieron el viernes con autoridades municipales, entre ellos el propio intendente Cecilio Salazar, y luego con el directorio de la clínica, que les informaron que las negociaciones con Sadeyk SRL estaban muy avanzadas.

Además, tenían previsto reuniones con autoriades del banco Provincia y del banco Nación en procura de financiamiento, “porque si el déficit operacional se baja con prestaciones, desaparece”, dijo Gavito. También habían iniciado conversaciones con la empresa Diagnóstico por Imágenes San Pedro, para un eventual convenio para prestaciones.

“Los mismos médicos son los que nos dijeron en las reuniones que San Pedro ha tenido cuatro clínicas administradas por médicos y se han fundido. No es que nosotros la tengamos clara, pero al no tener un objetivo de lucro concreto sino el plan de obtener rentabilidad para reinvertir, vemos la posibilidad de que puede funcionar”, analizó Gavito.