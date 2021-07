Clínica San Pedro: cuarto intermedio en la audiencia, sin acuerdo entre las partes

Sin novedades y con un cuarto intermedio hasta nuevo aviso pasó este lunes la audiencia prevista en la delegación del Ministerio de Trabajo entre trabajadores y representantes del directorio de la clínica San Pedro, a cinco días del cierre del sanatorio.

Trabajadores y trabajadoras permanecen en el edificio y esperaron allí el detalle de la audiencia celebrada de forma virtual en la que las partes debatieron algunos puntos hasta llegar a un punto de no retorno en la diferencia de propuestas que derivó en el cuarto intermedio.

“Quieren exigir que se haga el inventario ya”, informaron desde el sector de los trabajadores. Durante la audiencia, el sindicato ATSA propuso que se pague sueldo, aguinaldo y el proporcional de julio adeudados, pero no hay certezas al respecto.

“Entonces dijimos que no, que hasta que no aparezca el dinero no se va a poner fecha de inventario”, señalaron desde el sindicato y agregaron: “No se llegó a nada concreto, quieren seguir presionando pero no quieren cumplir con sus deberes”.

Desde la clínica, los empleados que recibieron las novedades se quejaron porque entienden que las autoridades del sanatorio “presionan para sacar sus equipos” pero sin darles certezas respecto de sus haberes.

“A cambio del inventario, pagarían los sueldos. Nos presionan por ese lado”, señaló un empleado.

“Ellos quieren que hagamos un inventario y les entreguemos su aparatología, porque dicen que necesitan trabajar. El personal está negado, porque no tenemos respuesta. Nosotros también necesitamos trabajar”. agregó.

“No se llegó a nada porque no hay acuerdo”, aseguró uno de los trabajadores que participó de la audiencia. “Ni siquiera sabemos en qué condición seguimos, si somos empleados o si estamos despedidos” señalaron.

Sobre la situación laboral, teniendo en cuenta que no recibieron telegrama de despido y que en la audiencia del jueves la empresa dijo que no los va a enviar, los abogados que los asesoran les recomendaron enviar una carta documento en la que exijan ser notificados respecto de cuál es su condición en estos momentos.

Ante la falta de telegrama de despido, al enviar el propio para consultar sobre su situación laboral trabajadores y trabajadoras pueden recibir respuesta o no. En el caso de que no la reciban, podrán considerarse despedidos y tramitar el fondo de desempleo, por un lado, e iniciar el proceso indemnizatorio, por el otro.

Hay que tener en cuenta que rige en el país una normativa que prohíbe los despidos en etapa de pandemia y obliga, en caso de desvinculaciones sin justa causa, al pago de doble indemnización.