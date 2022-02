Clínica San Pedro: apareció un nuevo comprador y acusan a Nelson Suárez de “poner trabas”

Esta semana se cumplieron siete meses desde que los médicos dueños de la clínica San Pedro decidieron cerrar las puertas del sanatorio el edificio permanece cerrado y sin novedades respecto de si alguna vez se reactivará.

En las últimas semana apareció un empresario de San Nicolás ligado al rubro de la medicina interesado en comprar la clínica, pero hasta ahora y tras diversas reuniones no hubo avances porque, aseguran las empleadas, Nelson Suárez “pone trabas”.

Suárez es uno de los tres accionistas dueños de la Clínica San Pedro. Daniel Herrerar y Alejandro Otero son los otros dos. Al primero lo habían sacado de escena, presuntamente por un problema entre ellos relacionado con dinero de los bancos. Sin embargo, reapareció.

El viernes pasado tenía que venir a San Pedro con los libros contables para avanzar en el proceso de venta al empresario nicoleño interesado, que sería quien tenía el laboratorio en la propia clínica, pero no ocurrió. Llegó a la ciudad sin los libros y, de acuerdo al relato de las empleadas, con amenazas respecto de que si no retiraban las denuncias penales en su contra no habría convenio.

“Desde un comienzo sabíamos que esta gente no iba a volver a abrir la clínica, lo único que buscan es sacar rédito del inmueble, nunca tuvieron intenciones de ponerla a trabajar, si no ya lo hubieran hecho”, señaló Paula Esquivel, empleada administrativa que sigue yendo a diario a la clínica.

El sanatorio tiene deudas con Coopser, con Litoral Gas, con Telecom y, claro, con los empleados. De los 63 que había al momento del cierre, 47 todavía están activos. El resto renunció o se consideró despedido. Los que siguen ya casi no van, puesto que tuvieron que salir a trabajar de otra cosa para mantener a sus familias.

“Hay un coprador que quiere ya hacer posesión de la clínica, por eso les pedimos al Ministerio de Trabajo, al Gobierno, a quien sea, que intervenga, porque algo se tiene que poder hacer legalmente”, dijo Esquivel.

“El interesado no es de San Pedro, pertenece al rubro medicina, mantuvo diálogo con nosotros, con el Municipio, con el secretario de Salud, la subsecretaria, con el secretario de Gobierno, el de Coordinacion”, reveló la empleada.

“Es una oferta muy firme, es gente seria, se han reunido con esta gente y con los anteriores, aceptaron todos los términos, pero pareció Suárez en escena y hace lo que se le da la gana”, señaló.