Clausuras de Reba: Comerciante asegura que le hicieron mal la infracción

Este jueves estuvo en San Pedro personal del Registro Provincial de Bebidas Alcohólcas (Reba) del Minsterio de Seguridad, quienes clausuraron una gran cantidad de comercios por carecer de certificado habilitante para vender alcohol.

Uno de los comercios clausurados fue el depósito de la verdulería La Panchita, ubicado en Pellegrini e Italia, donde los inspectores llegaron esta mañana. El propietario del negocio, Fernando Sánchez, aseguró a La Opinión que la infraccón "está mal hecha" y que así se lo confirmaron desde la Municipalidad.

"Figuraba todo con la misma habilitación, porque acá lo vendo y allá lo entregan", dijo Sánchez en su verdulería. y explicó: "Ahora me hacen sacar otro Reba, pero ahí no se vende, es depósito. Está mal hecho esto. Es la misma razón social, mismo cuil, todo".

El comerciante informó que estuvo en la Municipalidad y que le dijeron que "ahora hay que hacer otro Reba, por estar la mercadería ahí adentro", en el depósito. Además, indicó: "Me dijeron que mañana tengo que ir al Juzgado de Paz y tienen que levantar la clausura, porque está mal hecha".

"Esto es nuevo, hicieron mal las cosas y después no me quisieron atender", se quejó el comerciante, que intentó explicarle a los agentes de Reba lo que le habían informado en la Municipalidad, pero sin éxito. "El número de legajo es el mismo para los dos negocios, el 4283. Ahora me van a dar uno nuevo, para hacer los dos Reba", agregó.

"Yo lo veo bien", dijo respecto del operativo del organismo provincial, que comenzó a recorrer la ciudad este jueves por la mañana y terminó pasadas las 19.00, con diversas clausuras y hasta el decomiso de mercadería en algunos comercios.