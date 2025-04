Personal municipal, junto a la policía y con el secretario de Seguridad Carlos Farré a la cabeza, clausuró este miércoles una agencia de remises que carecía de habilitación municipal y no tenía autos autorizados para esa actividad.

La remisería Sol, ubicada en Salta al 1700, había sido clausurada en abril del año pasado y tenía una habilitación provisoria que estaba vencida, por lo que volvieron a disponer la faja de clausura en su frente.

Además, ninguno de los automóviles que trabajaban en el transporte de pasajeros desde esa agencia, que hacía viajes locales y a otras ciudades, tenía tramitado el permiso para ello.

Personal de la Dirección de Tránsito y Policía participaron del operativo.

"Había quejas de los taxitas y remises habilitados. Más que pedirles disculpas y clausurar no podía", dijo a La Opinión el secretario de Seguridad, Carlos Farré.

"Al no tener auto habilitados, ante un accidente el seguro no los cubre porque en la póliza figura como uso particular", advirtió el funcionario, que destacó el apoyo de la policía para el desarrollo del operativo.

Los autos de la agencia no estaban autorizados para la actividad.

Remisería Sol era una de las más económicas del mercado local de servicios de transporte en automóvil, por lo que era una de las más elegidas por los sectores de menos recursos.

Entre los remiseros autorizados cuestionaban el precio de este competidor porque “al no pagar nada, pueden cobrar más barato, pero además ponen en riesgo a los pasajeros".