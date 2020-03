Círculo Médico furioso con Osprera reclama pagos pero no dejará de atender a pacientes

Este mediodía la Asociación Círculo Médico San Pedro remitió un comunicado a La Opinión en el que da cuentas de la situación que atraviesan los prestadores con la obra social del personal rural. Con la consigna "BASTA OSPRERA", este es el texto.

Nuestra responsabilidad y la IRRESPONSABILIDAD DE OSPRERA

El sistema de salud, está en la primera línea de batalla ante el Coronavirus. Los médicos, sus consultorios y sanatorios, reflejan casi como ningún otro espacio, la angustia de un momento histórico, con final incierto.

En esta situación no podemos trasladarles mayor angustia a nuestros pacientes, pero lamentablemente hay quienes no están a la altura de las circunstancias y nos suman una preocupación que no deberíamos tener.

Los retrasos de largos meses de la gerenciadora de OSPRERA, nos han llevado a un panorama insostenible.

No queremos cortar los servicios. NO LO VAMOS A HACER. Sin embargo, es importante que todos los afiliados sepan que, en este momento es nuestra decisión de seguir adelante y de acompañar esta emergencia, la que sostiene el funcionamiento.

Les pedimos a todos que SE QUEDEN EN SUS CASAS, respeten los pedidos de cuidado e higiene y que mantengan la tranquilidad. Cuando esto pase será importante que nos ayuden a que como trabajadores esenciales que somos, también se respeten nuestros derechos.

Asociación Círculo Médico de San Pedro