Circulaba por la vía pública con un "arma de guerra": lo detuvieron
Un joven de 20 años fue interceptado por personal de la UTOI cuando caminaba con un Smith & Wesson 38 escondido entre la ropa. Sucedió este miércoles en la zona de las calles General Pueyrredón y Javier Rivero.
Efectivos de la UTOI de San Nicolás aprehendieron este miércoles a un joven de 20 años que circulaba por la calle con un arma de fuego considerada “de guerra” escondida entre sus ropas.
La policía interceptó al joven cuando caminaba por la intersección de las calles General Pueyrredón y Javier Rivero. En su poder un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson, cargado
El arma fue secuestrada y el sujeto fue trasladado a Comisaría local, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
