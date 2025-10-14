La policía aprehendió a un hombre de 27 años que circulaba por la vía pública con estupefacientes en su poder. Sucedió este lunes en la intersección de las calles Ayacucho y La Laguna.

El procedimiento ocurrió durante una tarea de patrullaje de rutina, donde los efectivos interceptaron al joven para que se identifique y descubrieron que tenía escondidos varios envoltorios con cocaína con un pesaje de 1,2 gramos, que fueron secuestrados.

Los envoltorios con cocaína fueron secuestrados.

El joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local para ser notificado por la causa. Interviene la Fiscalía 7.

