Cintia organiza una rifa solidaria para cubrir los gastos de un estudio médico de su hijo
Cintia escribió: "Estoy lanzando un sorteo para quien me quiera ayudar con los estudios que tengo que hacerle a mí nene, ya que no cuento con el dinero suficiente y se me ocurrió esto para juntar el dinero. Cada número $ 2.500. Se sortea a fin de mes. Quien quiere me escribe y lo anoto, cada numerito que compran es una gran ayuda. Mi número es 3329 333088".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión