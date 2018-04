Cierre de comercios: Para el gobierno local, "la realidad empieza a mejorar"

Esta semana, en su edición impresa, La Opinión publicó un informe en el que, a partir de un relevamiento del Centro de Comercio que señala que en los últimos meses cerraron más de 30 negocios, se analiza la situación desde la influencia que tienen los aumentos de tarifa y la retracción del consumo.

Consultado para ese informe, el subsecretario de Desarrollo Económico del gobierno de Cecilio Salazar, Alfredo Camilletti, coincidió en su análisis con el funcionario del Ministerio de Hacienda que estuvo en la ciudad la semana pasada, Luciano Cohan, en que hay "una perspectiva de crecimiento" en la economía.

"Hay distintas realidades, de acuerdo a la actividad de cada uno", dijo Camilletti a La Opinión, aunque reconoció que "hay una situación de que se están acomodando las disitintas tarifas y hay sectores más afectados que otros" en la ciudad.

La semana pasada cerró el supermercado Don Antonio / Pueyrredón Ahorro, un emprendimiento familiar ubicado en Honorio Pueyrredón al 100. "Debido a los aumentos de luz, impuestos y cargas sociales en lo que respecta a un comercio, tomamos la decisión de cerrar nuestras puertas", anunciaron en Facebook.

Quien recorra las calles del centro podrá observar que hay muchos locales en alquiler donde todavía pueden verse restos de anuncios de "liquidación al costo, por cierre". En los barrios sucede algo similar. En general, la opción es "endeudarse o cerrar", lo que preocupa al Centro de Comercio.

Consultado sobre el cierre de negocios, el subsecretario de Desarrollo Económico dijo: "Hay varios comercios que se han trasladado, hay locales de toda índole, algunos se han agrandado, se han ido de mitad de cuadra a la esquina, hay que analizar cada caso, entendemos la preocupación del Centro de Comercio, pero enero, febrero y marzo por las clases y otras razones es siempre de cuidarse en los gastos”.

“Nosotros tenemos expectativas de que la realidad empieza a mejorar para muchos, para bien”, finalizó Camilletti su análisis ante la consulta de La Opinión sobre el tema, por el que los representantes del comercio local se reunieron con é y esperan hacer lo propio con los concejales.

Aunque no hay consultora en el país que no dé cuentas del aumento de los costos, la caída del consumo y las dudas sobre la proyección para este año, Camilleti consideró que "no hay forma de medirlo" y que "es una opinión subjetiva de cada uno".

"Podemos decir que se está vendiendo más, por ejemplo en el turismo", señaló el funcionario y agregó: "No vemos una etapa de recesión. Sí de reacomodamiento de taifas, porque se estaban pagando precios muy por debajo del costo.