En el marco de una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo convocada para resolver la modalidad de pago de la deuda por el retroactivo de enero, el sindicato que representa a profesionales de Salud y de otras áreas que son parte del régimen de carrera médico hospitalaria y el Gobierno municipal acordaron la conformación de una "mésa técnica".

El sindicato había reclamado el cumplimiento de las escalas salariales acordadas con Provincia y el Municipio dispuso un pago en cuotas, pero faltaba resolver el retroactivo de enero, que acordaron abonar en tres veces, con la liquidación de las guardias.

Cicop y el Gobierno local sellaron en febrero el primer acuerdo paritario entre ese sindicato y un municipio en sede administrativa, con la mediación de la delegación del Ministerio de Trabajo que conduce Sofía Rotundo.

Desde entonces, el diálogo entre las partes tiene como objetivo regularizar algunos aspectos que llevan muchos años de dimes y diretes entre los sucesivos gobiernos y los médicos, sin que hasta el momento se logren acuerdos duraderos.

Para ello se fijó esta mesa técnica. Elobjetivo es "empezar a modificar el sistema de funcionamiento de salud", aseguró desde el Gobierno el secretario de Economía, Roberto Borgo, uno de los que participa de las audiencias.

“Queríamos darle este marco para definir una mesa técnica para acordar entre la Secretaría de Salud y Cicop para dejar asentadas las obligaciones para ambas partes”, dijo el funcionario.

“Esto implica que empezamos a recomponer algunas cuestiones que siempre hubo, con el Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de ambas partes” detalló.

Desde la era Barbieri, el Municipio quiere pero no sabe, no quiere o no puede regularizar acuerdos internos no escritos que generaron una especie de "dercho adquirido" contra los que no siempre se pudo avanzar.

El plan es que esa "mesa técnica" mediada por el Ministerio de Trabajo resuelva cuestiones operativas y de funcionamiento que deberían estar contempladas en la carrera médico hospitalaria y que de a poco se van reformulando en Provincia, pero que en cada Municipio tiene sus propias versiones.

Lo intentaron en diversas oportunidades con distintos secretarios de Salud en diferentes Gobiernos.

En el Municipio, ahora, consideran que la intervención del Ministerio de Trabajo permitirá dejar asentado formalmente cada acuerdo, lo que implicará obligaciones para el Estado y para los médicos.

El debate sobre el área de Salud Mental suscitado la semana pasada sobrevuela estas cuestiones: uno de los puntos que genera desavenencias entre la directora Sandra Sorbara y los profesionales del área es el cumplimiento de la carga horaria.

