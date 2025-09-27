Las tormentas y lluvias registradas durante la madrugada de este sábado dejaron 20 milímetros en la ciudad y algunos sectores del distrito de San Pedro.

Ads

El fenómeno había sido anticipado por la ocurrencia de un centro de baja presión, una ciclogénesis que esta vez tuvo como eje la zona de San Pedro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el norte bonaerense, anticipando que podrían ocurrir lluvias y tormentas de variada intensidad e intensas ráfagas.

Ads

La Red Colaborativa de Lluvias del INTA detalló los diferentes valores que los productores tomaron con sus pluviómetros.

En Vuelta de Obligado se registraron 16 mm; Gobernador Castro 16; Paraje Beladrich 17; Callejón Pascual 23; Paraje La Rosada 24, entre otros.

Ads

Para lo que resta del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió otra alerta. Durante la tarde el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para el domingo, el pronóstico para San Pedro prevé cielo algo nublado por la mañana y ligeramente nublado para la tarde.

Ads