Ciclistas sampedrinos compitieron en San Nicolás
Varios representantes de nuestra ciudad estuvieron en el circuito nicoleño obteniendo excelentes resultados.
Un nutrido grupo de ciclistas sampedrinos fueron parte del programa desarrollado en la ciudad de San Nicolás.
El circuito Roberto “Poto” Enrico del Club Ciclista San Nicolás fue el escenario que reunió a representantes de toda la región.
Los sampedrinos obtuvieron excelentes resultados sobresaliendo Mauricio Baca quien se ubicó en el tercer lugar de la categoría aficionados mayores.
La clasificación final fue la siguiente:
Aficionados Mayores
1° Alfredo Quipildor (Salto)
2° Jesús Leguizamón (Salto)
3° Mauricio Ariel Baca (San Pedro)
4° José Ramón Paz (San Pedro)
5° Luis Huergo (Capitán Sarmiento)
Aficionados Menores
1° Adrián “Tato” Mendoza (Colon)
2° Jonathan Mendoza (Arrecifes)
3° Ramón Montivero (Salto)
4° Leonel Salvidea (Pergamino)
5° Elías Alarcón (San Nicolás)
Master “E”
1° Juan Ángel Zapata (Garín)
2° Oscar “Colita” Vidal (Arrecifes)
Master “D”
1° Luis Correa (La Pampa)
2° Darío Acastello (Colon)
3° Darío Calderón de la Barca (Marcos Paz)
4° Carlos Sacconi (Nogoyá)
5° Alberto Chávez (Rosario)
Master “C”
1° Pablo Drascovich (San Nicolás)
2° Pablo Heinze (San Nicolás)
3° Marcos Pérez (Salto)
4° Darío Piñero (Arrecifes)
5° Carlos Batistesa (Rosario)
6° Carlos Giuliani (San Pedro)
Elite - Elite II - Master “A” y “B”
1° Andrés González (San Andrés de Giles)
2° Gustavo Pedotto (San Nicolás)
3° Fernando Pillado (Salto)
4° Hugo Velázquez (San Nicolás)
5° Rodrigo Silva (Lincoln)
6° Carlos González (San Andrés de Giles)
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión