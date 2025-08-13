Un pequeño estudiante de primaria sufrió un accidente al ser atropellado por una bicicleta este martes por la tarde, alrededor de las 13.00, afuera de la escuela 43, en las intersección de las calles Colón y Chivilcoy.

El hecho ocurrió cuando el menor de 6 años se encontraba esperando para ingresar a clases y una mujer que circulaba por la zona en bicicleta, pasó cerca suyo y lo atropelló. Tras el choque, la ciclista siguió su camino dándose a la fuga.

“La falta de educación, responsabilidad y empatía de esa persona provoca una gran impotencia. En lugar de detenerse y preocuparse por el estado del niño, simplemente se dio a la fuga sin mostrar ningún arrepentimiento ni interés”, expresó con enojo la madre del niño a La Opinión.

El pequeño sufrió diversas golpes y heridas en su rostro, por lo que rápidamente fue trasladado por su mamá a la Guardia de pediatría, donde los médicos comprobaron que se encontraba fuera de peligro.

“Es incomprensible y lamentable que alguien actúe con tanta indiferencia. Espero que esta persona asuma su culpa y que en el futuro tenga más cuidado y respeto por la vida de los demás”, finalizó la mujer.

