Choque entre un auto y una moto en 25 de Mayo y Boulevard Moreno: una motociclista trasladada al Hospital
Ocurrió el viernes por la tarde. Una joven de 25 años que circulaba en moto sufrió lesiones leves tras colisionar con un automóvil conducido por una mujer de 43.
Durante la tarde del pasado viernes, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de 25 de Mayo y Boulevard Moreno.
Por razones que se tratan de establecer, un automóvil Toyota Corolla, conducida por una mujer, de 43 años colisionó contra una moto, guiada por una joven, de 25 años.
Producto del choque, la motociclista fue trasladada por la ambulancia a la Guardia del Hospital, donde constataron que presentaba lesiones leves.
