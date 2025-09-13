Durante la tarde del pasado viernes, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de 25 de Mayo y Boulevard Moreno.

Por razones que se tratan de establecer, un automóvil Toyota Corolla, conducida por una mujer, de 43 años colisionó contra una moto, guiada por una joven, de 25 años.

Producto del choque, la motociclista fue trasladada por la ambulancia a la Guardia del Hospital, donde constataron que presentaba lesiones leves.

