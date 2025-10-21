Choque entre un auto y una bicicleta: una mujer hospitalizada por heridas leves
Ocurrió en Balcarce y Miguel Porta este lunes por la tarde. Un auto, conducido por un hombre de 45 años, colisionó con un bicicleta en la que iba una mujer de 52 que fue llevada al Hospital sin heridas de gravedad.
Durante la jornada del lunes se registró un accidente de tránsito en la intersección de Balcarce y Miguel Porta.
Un automóvil, al mando de un hombre de 45 años, impactó con una bicicleta conducida por una mujer de 52.
La ciclista fue trasladada a la Guardia del Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107, aunque no presentaba lesiones de gravedad.
