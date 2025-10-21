Durante la jornada del lunes se registró un accidente de tránsito en la intersección de Balcarce y Miguel Porta.

Un automóvil, al mando de un hombre de 45 años, impactó con una bicicleta conducida por una mujer de 52.

La ciclista fue trasladada a la Guardia del Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107, aunque no presentaba lesiones de gravedad.

