Choque entre moto y camioneta en La Laguna y Güemes: dos personas asistidas por la ambulancia
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde, cuando, por motivos que se tratan de establecer, una motocicleta y una camioneta colisionaron. Ambos conductores fueron atendidos en el lugar por personal del Same 107.
Este viernes, alrededor de las 13.20, un accidente de tránsito tuvo lugar en la esquina de La Laguna y Güemes.
Según refirieron testigos del siniestro, una motocicleta conducida por un hombre colisionó contra una camioneta guiada por una mujer.
Como resultado del choque, los conductores fueron asistidos por los profesionales del Servicio de Emergencias Same 107.
