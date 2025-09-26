Este viernes, alrededor de las 13.20, un accidente de tránsito tuvo lugar en la esquina de La Laguna y Güemes.

Según refirieron testigos del siniestro, una motocicleta conducida por un hombre colisionó contra una camioneta guiada por una mujer.

El siniestro ocurrió en La Laguna y Güemes.

Como resultado del choque, los conductores fueron asistidos por los profesionales del Servicio de Emergencias Same 107.

