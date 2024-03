"El es Chocolate, tiene 6 años. Con un profundo dolor tenemos que darlo en adopción. Buscamos una familia responsable que lo quiera tanto como nosotros. Nos duele en el alma darlo, pero tenemos otro perro, en su momento se llevaban muy bien pero ahora los tenemos separados, ya que cuando se ven se pelean. Cada pelea que tienen es una tristeza porque se lastiman y ya no podemos vivir con miedo a que se agarren. Mi papá es hipertenso y mi mamá es asmatica, no pueden separarlos cada vez que se agarran. Necesito de su colaboración, él no puede convivir con perros machos, con perras sí. Es muy cariñoso con los niños y un gran guardián". Contacto: 3329 33 1781.

