Chocó contra un caballo suelto en ruta 1001: "¿Quién me paga el arreglo de la camioneta?"

Una camioneta Chevrolet S10 chocó este sábado por la madrugada contra un caballo suelto que se le cruzó en la ruta 1001, en inmedaciones del km 8.

El conductor relató a La Opinión que no alcanzó a ver al animal y lo embistió de lleno, lo que provocó severos daños en el parabrisas de su vehículo y hasta le abolló parte del techo.

"Estoy cansado de denunciar y no hacen nada", se quejó el hombre, que circula habitualmente por ese camino y que en otras oportunidades había logrado esquivar equinos que se le cruzaron en la ruta.

"Menos mal que venía a 70, si no me mataba", consideró y se quejó: "Me va a salir carísimo el arreglo. ¿Quién me paga el arreglo de la camioneta? Es mi herramienta de trabajo".

La presencia de animales sueltos a lo largo de la ruta 1001 es habitual, de acuerdo al relato de vecinos de la zona y de quienes transitan a diario la traza que une San Pedro con Río Tala y es uno de los principales caminos para entrar y salir de la ciudad desde o rumbo a la ruta 9.