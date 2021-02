Chocaron una moto y un auto en el centro: trasladaron a un hombre al Hospital

Una moto y un auto chocaron este miércoles al mediodía en la intersección de Pellegrini e Hipólito Irigoyen y el conductor del rodado menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Emilio Ruffa con heridas leves.

Publicidad

El Fiat Siena guiado por un hombre acompañado de su pareja circulaba por Pellegrini y al intentar cruzar Hipólito Irigoyen, en la esquina del Banco Nación, la Corven 110cc, en la que iba un masculino con su pareja y tres niños, lo impactó en la parte trasera izquierda.

“Frené en la esquina porque venía un auto que me dio paso y cuando fui a pasar vino la moto y me chocó”, relató a La Opinión quien conducía el automóvil que no sufrió daños de consideración.

Por el accidente, el tránsito estuvo restringido en la zona hasta tanto Policía Científica hizo las pericias correspondientes para la causa que recayó en la Fiscalía N° 7 de María del Valle Viviani.