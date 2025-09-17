Un accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en el kilómetro 154 de la ruta 9, a la altura de la localidad de Río Tala.

Por razones que se intentan establecer, un camión con acoplado marca Renault conducido por un joven de 33 años colisionó por alcance con un auto Volkswagen Bora.

En el coche circulaba un hombre de 43 con cuatro acompañantes, de 34, 43, 21 y 25 años.

El accidente tuvo lugar este martes.

Tras el impacto, el conductor del camión resultó ileso y los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados, por precaución, a la Guardia del Hospital de San Pedro, donde los médicos constataron que no sufrieron lesiones.

Efectivos policiales del destacamento de Río Tala llegaron a la zona del siniestro y personal de la Policía Científica practicó las pericias de rigor correspondientes en el lugar.

