Chivilcoy al 2000: "Cada vez que llueve se nos llena la casa de agua"

La Opinión recibió este martes un reclamo que vecinos de Chivilcoy al 2000 hicieron llegar, además, al intendente Cecilio Salazar y que, aseguran, ya presentaron en varias oportunidades ante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad porque cada vez que llueve el agua se mete en sus viviendas.

"Quiero contarles un poco de lo que vivimos cada lluvia desde hace muchisimos años ya. Esto es Chivilcoy al 2000 , entre Rojas y Novillo, una sola cuadra, sí, sí. Somos cinco familias a los que se nos llena la casa de agua, y el resto queda atrapado sin poder salir hasta que el agua baje", relataron.

Aseguran que cada vez que llueve, "sea a las 3.00 de la madrugada, cinco de la tarde o diez de la noche, hay que salir corriendo o levantarse para ver y tratar de detener el agua. ¿Saben qué hermosa sensación es levantarte de la cama y apoyar los pies en el agua, con el peligro de electrocutarte?", relató Valeria, una de las vecinas de la zona.

En el barrio dicen que cuando llueve, el agua que ingresa a sus viviendas les afecta electrodomésticos y muebles. "Las mascotas aterradas sin saber dónde ir y ni hablar de los que tienen niños", contaron en la nota que enviaron a este medio, acompañada por videos y fotos de la situación.

"Cuando la calle se inunda, la cloaca también. "Qué significa eso? Que el agua podrida entra a nuestras casas, con el riesgo q eso implica. ¿Hace falta explicar por qué? Porque en ella vienen muchas cosas: heces, preservativos , tampones, etc.".

"Cada vez que sucede es tratar de evitar que los muebles se mojen, se estropeen, y ni hablar de las paredes y las aberturas, que cada vez se deterioran más", contaron. "En mi caso tengo mis herramientas de trabajo en casa. Cada vez que esto sucede es un deterioro más a ellas, además de poder perderlo todo si justo estoy trabajando", contó Valeria, que tiene un taller de cerámica.

En la zona, el agua que se acumula representa además un peligro para quienes circulan. Son varios los casos registrados de vehículos que cayeron en las zanjas porque no se ve. "Toda esta agua viene por Sarmiento y Novillo. Es la que se deposita ahí y luego corre hasta llegar acá, no continúa cómo debe ser, por Novillo. No da abasto la cuadra, las zanjas ni nada", explicaron.

En la nota, los vecinos informaron que presentaron diversos reclamos en la Municipalidad. "Ya no sabemos qué más hacer, porque nadie nos escucha. Nos mandan a seguir juntando firmas. Pareciera una burla a la desesperación", se quejaron.

"Somos gente que paga impuestos", aseguraron y cargaron contra el destino de algunas obras del Estado local. "Si quieren enumero unos cuantos barrios a los que se les hizo en estos últimos años el mejorado gratis, sabemos que es gratis, y se lo merecen, por qué no, todos nos merecemos vivir mejor, pero si nosotros no pagamos un impuesto enseguida nos reclaman", señalaron.