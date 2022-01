Chipi Benítez sobre la denuncia contra Budiño: “Hace abuso de poder con la gente que está en negro”

El martes, ante el director del Hospital, Javier Sualdea, y el administrador Roberto Borgo, las autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales expusieron el malestar de sus afiliados por el trato que reciben de parte de la jefa de Personal, Nancy Budiño.

En el aire de Radio Cuarentena, Raúl “Chipi” Benítez aseguró que la reunión se dio después de exponer esta situación ante varias autoridades municipales, incluido el propio Cecilio Salazar.

“Venimos de larga data charlando. Yo hablé con Cecilio en su momento respecto de los malos tratos y el abuso de poder que hay de parte de la jefa de personal para con los trabajadores y trabajadoras dentro del Hospital”, dijo y agregó: “Veníamos dialogando para intentar revertir esta situación, para ver si ellos como autoridades le pegaban un tironcito de orejas para ver si cambiaba esta actitud”.

Benítez sostiene que “la situación no da para más” y que le han trasladado a la propia Budiño el malestar del personal. “Para nosotros es un personaje nefasto que atenta contra los trabajadores y trabajadoras”, remarcó.

“Vos podés ser exigente, yo lo hablé en estos días con un secretario. Nosotros en el área, en Obras Sanitarias, tenemos a Ríos, que es exigente y estricto, pero es buena persona y te habla con respeto”, insiste Benítez ante la consulta de si no confunden exigencia con malos tratos.

“Ella habla con falta de respeto y hace abuso de poder con la gente que está en negro, que son los decretos, que los tienen que ir regularizando si da el perfil para trabajar o no, no se puede jugar con la necesidad de la gente, a mí me pasó, yo estaba con un plan Trabajar y un día tuve la posibilidad de tener un trabajo digno”, agregó para luego informar que de no haber respuesta por parte de las autoridades harán la denuncia en el Ministerio de Trabajo y hasta evalúan posibles medidas de fuerza.