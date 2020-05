CharlasConDeportistas Nicolás Ledesma y el día que Lionel Messi lo lesionó en un amistoso en el Monumental

Antes de viajar al Mundial de Alemania 2006, la Selección Argentina se despidió en el Estadio Monumental con una goleada 4 a 0 frente a su par U20 en donde jugó Nicolás Ledesma, el sampedrino que actualmente es el capitán de Paraná en el Torneo de Clubes 2020 quien dialogó con La Opinión Deportes en el marco del ciclo de charlas en vivo por Instagram y recordó una gran anécdota que tiene con Lionel Messi.

Ese 24 de mayo, el volante fue uno de los jugadores que alineó Miguel Tojo en su plantel junto a Ángel Di María, Federico Fazio y Adrián Calello, entre otros, y perdió 4 a 0 contra el combinado de José Pekerma que tuvo a, además del astro del Barcelona, Roberto Abbondanzieri, Nicolás Burdisso, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín, Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Cruz, Javier Saviola, Oscar Ustari, Fabricio Coloccini, Gabriel Milito, Lionel Scaloni, Luis González, Pablo Aimar y Rodrigo Palacio.

"La anécdota fue en el partido de despedida en el Monumental. Lo fui a marcar en una y cuando me esquivó me pegó con el hombro en la carretilla y se me desvió. Estuve como dos semanas tomando sopa. Se me salió de lugar la mandíbula, se me desvió un poco. Tuve que ir al médico", recordó Ledesma sobre la particular situación que vivió con quien por ese entonces tenía 18 años igual que él e iba a afrontar su primer Mundial con la Albiceleste que se despidió en cuartos de final con Alemania.

Además, Nicolás contó que continuó en el campo de juego a pesar de la fea sensación: "Seguí jugando, en el momento sentía que moría, pero me la banqué. Él siguió jugando. Justó pasó Burdisso por al lado mío y me dijo que seguía jugando, me la banqué todo el partido. Igual no iba a salir porque no quería salir".

Por último, explicó cómo fue convocado al combinado U20 mientras estaba en las inferiores de Racing donde por una situación infortuita no pudo debutar: "En el 2006 me convocaron al U20 que era para el torneo Esperanzas de Toulon, que yo quedé afuera de ese torneo. Hice todo el semestre, iba toda la semana a entrenar a Ezeiza con la selección pero quedé afuera. Después me convocaron para ser sparring de la selección mayor y estuve dos semanas entrenando en Ezeiza con la selección mayor que dirigía Pekerman. A Nosotros nos dirigía (Francisco) "Pancho" Ferraro. En Ezeiza entrenábamos todos los días juntos con la Selección Argentina, hacíamos trabajos específicos".