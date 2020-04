CharlasConDeportistas Lucas Rolfo, capitán de Tiro Federal: "Es una fortaleza de nuestro club tirar siempre para el mismo lado"

Tiro Federal es el único club de San Pedro que participa en la Unión de Buenos Aires (URBA), la más importante del país, y está en segunda división. Por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, el club cerró sus puertas y frenó sus actividades pero los jugadores del plantel superior siguen entrenando, tal contó su flamante capitán, Lucas Rolfo, en la charla que mantuvo el sábado con La Opinión Deportes en el ciclo de conversaciones que se emite en vivo por Instagram.

También, el back se refirió al clima "familiar" que tiene el club al que representan y a la llegada de Esteban Arboníes a la dirección técnica. Uno de los intercambios más jugosos de la entrevista fue, en el cierre de los casi 50 minutos, cuando analizó el maltrato que recibieron todos los rugbiers del país luego de que diez jóvenes ligados a ese deporte asesinaron en Villa Gesell a Fernando Báez Sosa: "Lo que pasó no tiene nada que ver con el rugby y no se puede poner a todos en la misma bolsa. La sociedad atraviesa un nivel de violencia muy alto y no pasa por el deporte que practica cada uno. Lamentablemente es algo a lo que estamos acostumbrados, siempre que pasa algo con algun rugbier nos tildan a todos iguales".

El ciclo de charlas por Instagram de La Opinión Deportes continuará el domingo a las 18.00 con Sebastián Ramírez, volante de Huracán y único sampedrino que milita en la Superliga de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El martes a las 15.00, en tanto, estará desde España el ciclista Francisco Chipolini.