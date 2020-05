CharlasConDeportistas Federico Aldama y la suspensión del Torneo Federal: "Se veía venir"

La temporada 2019/20 del Torneo Federal fue suspendida por la Confederación Argentina (CABB) a causa de la pandemia de coronavirus que afecta al país y la decisión terminó con la ilusión de Sarmiento de Formosa y Federico Aldama de pelear uno de los ascensos.

El club en el que milita el sampedrino estaba liderando la División Noreste con 36 puntos producto de 14 triunfos y 8 derrotas e, incluso, el propio pivote era parte importante en el equipo con números promedio destacados: 8,9 puntos; 6,5 recobres y 1,2 asistencias en 26 minutos 4 segundos cada encuentro.

El pivote que dio sus primeros pasos en Independencia y pasó por Náutico y Regatas de San Nicolás previo a dar el gran paso a Quilmes de Mar del Plata dialogó con La Opinión Deportes en el marco del ciclo de charlas en vivo por Instagram y admitió que la resolución de terminar el campeonato "se veía venir" por el contexto de emergencia sanitaria y económica.

- ¿Esperaban esta resolución?

Si, se veía venir lo que terminó pasando. Sabíamos que la Confederación Argentina y la Asociación del Clubes estaban debatiendo cómo retomar y seguir el torneo pero por la situación se sabía que iba a ser medio difícil continuar. Es una lástima que haya terminado así.

- ¿Manejaban como equipo alguna información de lo que podía pasar?

-No, teniendo como referencia la situación a nivel nacional y el paro indeterminado de todas las actividades deportivas, conociendo cómo es el torneo e intentando buscando una solución, se veía que iba a ser muy difícil seguir. Estábamos en la recta final del torneo y eso lleva su complicación en la organización y el margen se iba achicando cada vez más. Todavía no se liberaron las actividades deportivas, esta era la solución más simple.

- ¿Hablaste con tus compañeros en este tiempo?

-Sí, más o menos íbamos hablando entre nosotros a ver que averiguábamos cada uno por nuestro lado. También hablábamos con los dirigentes porque más allá de los rumores no había nada oficial. Los dirigentes eran los que nos daban una versión más oficial. Viendo el panorama y lo que pasaba en otras ligas, nos íbamos dando cuenta que iba a terminar así.

-Ustedes con Sarmiento de Formosa estaban teniendo en una gran temporada, ¿Da impotencia esta situación?

-Una lástima por eso, habíamos tenido desde el principio un buen año. Teníamos un gran equipo, todas las condiciones nos acompañaban mucho. Estábamos buscando la química ideal del equipo para medirnos en los playoffs a ver cómo nos iba. Por eso duele más, estábamos bien, sólidos y habíamos encontrado el funcionamiento del equipo para encarar la etapa para la que nos preparamos todo el año.

- ¿Vos también eras protagonista importante de ese quipo?

-Si, en el equipo tenía un lindo rol más allá de que teníamos jugadores muy buenos, creo que estaba cómodo en el rol, me sentía cómodo. Yo fui para eso, estuvimos trabajando todo el año y cada uno encontrando su lugar. Terminé haciendo un buen trabajo por eso, porque cada uno tenía un rol. Traté de cumplir siempre lo que me pedía el entrenador y lo que me mantuvo en cancha fue eso, siempre ser útil en el equipo de lo que necesitaba de mí.