Charla de nutrición, deporte y neurociencia con Luisina Zanuttini en Spinit Center

Organizada por Spinit Center, el Centro Oficial de Spinning ® y Fitness en San Pedro, este sábado 26 de enero, a las 9.00, tendrá lugar una Charla de Nutrición, Deporte & Neurociencia “diferente” a todas, a cargo de la licenciada Luisina Zanuttini, especialista en nutrición, neurociencia y medicina integrada.

"Hablaremos sobre casos reales de personas reales, que creyeron haber intentado todo para bajar de peso y no encontraban salida. Debatiremos de cómo cambiar el chip mental, de amarte, aceptarte. De conectarte con tu interior, conocerte para ser realista con tu cuerpo, tu edad y tu peso posible", adelantaron desde la organización.

La actividad propone aprender a diferenciar "el hambre emocional del hambre real", y comer con conciencia: "No se trata de hacer dietas, sino aprender qué alimentos son para mí. Aprenderás qué alimentos son convenientes antes y después del ejercicio, pero sobre todo hablaremos de lo que te pasa a vos", explicó Zanuttini.

“Hago ejercicio y dieta y no bajo de peso, pierdo peso pero me estanqué. Siento que con la edad me cuesta cada vez más bajar de peso. Como sano y hago ejercicio pero aún así sigo con kilos de más. Me siento culpable al no poder darle el ejemplo a mi familia. Empiezo y abandono el gimnasio y la dieta. Hice dieta y ejercicio toda la vida y me cuesta mantener el peso”, son algunas de las frases más comunes que se escuchan en el gimnasio y que se trabajarán en la charla.

La charla es abierta al público en general, y sugieren llevar escritas todas las preguntas porque es "una excelente oportunidad para evacuar todas las dudas". Para inscribirse, hay que comunicarse al 3329543291 o vía Facebook en la fanpage: San Pedro Spinning Center.

---------

Fecha: Sábado 26/01/2019

Lugar: Spinit Center. Caseros 210

Hora: 9:00