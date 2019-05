Central Córdoba desistió de avanzar con su denuncia contra la Liga Sampedrina en Personería Jurídica

Central Córdoba desistió de continuar con la denuncia contra la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en la Dirección de Personería Jurídica de La Plata por diferentes irregularidades que detectó en la Asamblea General Ordinaria que se desarrolló el 7 de marzo de 2018 donde Hugo Cejas renovó su cargo como presidente por sobre Carlos García.

La decisión la confirmó la máxima autoridad del club de Santa Lucía, Enio Emmanuel Llovera, a La Opinión quien admitió que "no daba para seguir" porque "demostraron que estaban haciendo las cosas bien". Y, sobre la presentación elevada en septiembre de 2018, agregó: "Son actos del momento, en ese momento hubo que hacer la denuncia y después se charló y demostró que el trabajo está bien organizado y serio. Fue un llamado de atención. Por un lado estamos contentos que no se tuvo que seguir porque las cosas se están haciendo muy bien".

Además, sobre su reclamo Llovera sostuvo que se debe hacer "mediante las vías" que se hizo pero que si después "se aclaran" y hay "predisposición", no se lo continúa. "Esos son códigos, hay que tener códigos y eso es lo que falta muchas veces entre las instituciones. A veces se miran su propio obligo y no es así, tenemos que ayudarnos entre todos porque la situación está muy difícil a nivel país y si no nos cuidamos entre todos vamos a desaparecer y no nos sirve. O vivimos bien todos o no quedamos ninguno, no sirve que unos estén muy bien y otros a los ponchazos. Es momento de unirnos todos y sacar a los clubes adelante", enfatizó.

Por último, dejó en claro que "todos" los que están "al frente de una institución cometen errores" porque se trabaja "ad honorem" y "a veces se complica y hay que tomar decisiones". Y cerró: "No es fácil estar al frente de una institución".