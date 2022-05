Censo 2022: qué dicen los vecinos sobre el cumplimiento de las normas y el recorrido de los censistas del Indec

Alrededor del mediodía La Opinión recopiló decenas de reclamos y reportes de vecinos que contaron qué les sucedió con el censo. A muchos, la visita les llegó muy temprano, mientras que algunos aseguran que todavía esperan a los censistas.

En muchos casos, los vecinos desconocían la modalidad por fracciones y, al ver a los censistas en la cuadra de enfrente de su vivienda, se impacientaron. “Por qué no hacen para todos lo mismo. En mi cuadra, enfrente, están censando y a mí todavía no. Claro, si total están todo el día al pedo”, se quejó una mujer al 420100.

En otros casos, reportaron que los censistas “los saltearon”. “En mi caso, al vecino lo censaron y a mí todavía no. Me levanté a las 8 de la mañana para esperarlos, tengo patio enfrente y la puertita pero estaba atenta y no pasaron”, dijo una señora también por vía telefónica.

En Balcarce al 1000, #930 consultó por qué los censistas no pasaron por su casa. #844 reclamó porque preguntó a los censistas que pasaron por enfrente de su casa y no obtuvo “un buen trato”. “Yo tuve que salir porque tengo un problema, pero de 8 a 12 los esperé”, aseguró.

También hubo reportes de viviendas donde completaron el censo digital pero no llegó el censista a registrar el código. En Barrio Argentino, hasta el mediodía, aseguraron que “no vieron a nadie”, mientras que en la zona de Riobamba e Ituzaingó también esperaban.

Sobre comercios que trabajaron pese a la prohibición que rige por ley no hubo muchos reportes. A La Opinión llegó el de vecinos de la zona de San Lorenzo al 2000, donde una despensa trabajó durante la mañana, en la misma cuadra donde otros negocios similares acataron la ley.

“Llamamos a Policía y no tienen atención telefónica. Llamamos a Inspección y tampoco nos atienden. ¡Como para que te estén robando!”, reclamó un vecino de ese barrio, que quería dar aviso de esa infracción.

Las que no faltaron fueron las quejas de comerciantes que no pudieron abrir y aseguraron que perder un día de trabajo es “bastante”.

Una de ellas fue la propietaria de una churrería, que trabaja medio día y vende “sólo si hace frío”. “Me da mucha bronca. ¿Nos irán a dar un bono para compensar?, digo, a mí jamás me dieron nada, sólo voy y trabajo”, contó a Radio Cuarentena, el programa diario de Lilí Berardi esta mañana.

REPORTES AL 479958

#987: “Me censaron temprano, por tener hijo adolescente la chica que vino a casa la conocía, le di un cafecito y llenó las planillas, todo bien solo me molestó la pregunta si éramos descendientes de afro o indígenas, me reí y le contesté que somos descendientes de europeos ,gobernados por inoperantes”.

Elina: “En mi casa pasó una chica tipo 11.30, la hice pasar porque hacía frío, le ofrecí un vasito de agua, lo hicimos en 10 minutos, ya había leído las preguntas así que le contestaba a la chica, sí, sí, no, no, me agradeció. Me dijo que hay casas que va y la tienen una hora preguntándole a qué se refiere. Por mi barrio muchos hicieron el censo digital, la chica iba re bien, había hecho bastante. No creo que estén hasta las 6 censando. No entiendo por qué los locales tienen que esperar hasta las 8 para abrir, no estoy para nada de acuerdo”.

#521: “Por Calle 62 al 700 un local está atendiendo, le tocan timbre y pasan adentro. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo cerrado y ellos trabajan como si nada. Llamamos a la Policía y nos dijeron que llamemos a la Municipalidad y no nos atiende nadie”.

Lorena: “Comparto un posteo que vi. Decía: ‘Ya nos censaron, la chica terminó con mi mamá preguntando la fecha de nacimiento de su último hijo, que era yo. Respondí 22/4 del 63. Vino para casa, yo lo hice digital y con un poco de timidez me dice sobre la fecha de nacimiento ‘Me quedó una duda, del 63 pero… 1800? Aguantáaa, que estoy vieja pero no pa tanto’. No es a modo de burla, pero qué mal estamos. Qué bajo nivel intelectual”.

Stella: “Perfecto. Vino hace unos minutos, correcto y rápido. Pero censos eran los de antes, donde vos hablabas con la gente, veían realmente cómo era su vivienda y no está modalidad que se presta a distorsiones. GRACIAS”.

#111: “Hola, cero paciencia tiene la gente, por casa pasaron 11.30. Diez puntos la chica”

#092: “Buenas tardes. Son las 13:45 y todavía no pasaron a realizar el censo. Hoy a las 08.00 lo estaban, realizando en la esquina que es numeración impar y sobre la numeración par, todavía no. Esto es calle Garrett, barrio Los Aromos. Muy mala organización”.

#919: “Las chicas muy atentas y muy rapidito… Las chicas agradecidas cuando le decís que lo hiciste por internet!”.

#663: “Pasaron por casa a las 10 de la mañana dos mujeres súper amables, la cuales agradecieron que lo había hecho virtual”.